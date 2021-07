‘Salve-se’: Sem noção do perigo, Luna vai para casa de Helena e Hugo planeja a sua morte

Nos próximos capítulos de ‘Salve-se Quem Puder’, novela das 19h, Hugo (Leopoldo Pacheco) arma mais uma para Helena (Flávia Alessandra) e ela cai, concordando com a proposta do marido de trazer Luna (Juliana Paiva) para morar na mansão dos Santamarina com eles.

A dona do Empório confia que a filha ficará mais segura vivendo sob o mesmo teto que ela, sem saber que Hugo irá planejar a morte da mexicana com sua comparsa, Dominique (Guilhermina Guinle). Luna aceita a proposta e fica muito animada com o convite para morar junto com a mãe.