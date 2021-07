Samantha Schmütz bloqueia amigo seguidor de Bolsonaro e dá justificativa

Samantha Schmütz revelou que está bloqueando todos os amigos que seguem e curtem coisas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais. Através do seu perfil no Twitter, a atriz explicou que vai nas contas oficiais do político para ver se há algum conhecido apoiando seus posicionamentos.

“Eu às vezes vou na página do ‘coiso’ para ver se alguma pessoa que eu conheço curtiu alguma foto dele, pra eu colocar na lista de falecidos! Enterrei um hoje! Alguém mais faz isso?”, indagou a humorista, citando Bolsonaro com outro nome.

Cabe lembrar que, desde a morte de Paulo Gustavo, a humorista vem sendo um dos nomes mais ativos na internet sobre questões que envolvem o representante do país. Ela, inclusive, vem criticando os artistas considerados “isentões” e desaprovando o comportamento de quem tem apoiado o atual governo. “Eu fico indignada com quem tem voz e não fala”, afirmou ela no Saia Justa.

“Quem tem voz, tem que falar. Pra que você tem voz? A gente tem que silenciar quem não quer falar. Eu não parei de seguir muitas pessoas que eu até gostaria, mas eu não vou dar like, não vou curtir, não vou dar engajamento pra quem não tô vendo se preocupar com o país”, complementou.

Veja: