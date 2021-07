Samara Felippo se desespera ao ver filhas isoladas com Covid-19: ‘Angústia infernal’

Está sendo difícil para Samara Felippo conseguir se adaptar, pelo menos por enquanto, a uma nova rotina dentro de casa. Com as filhas Lara, de 8 anos, e Alicia, de 12, com Covid-19, a atriz decidiu colocá-las em quartos separados para fazer o período de isolamento. Apesar de estarem assintomáticas, toda situação mexeu com a artista.

“É uma angústia infernal ver as duas trancadas no quarto”, desabafou ela. Através dos Stories do Instagram, Felippo contou que Lara está no quinto dia de quarentena e Alícia no terceiro. Sozinha com as duas, a famosa é quem está monitorando o estado de saúde das herdeiras.

“Hoje não parei nenhum minuto. Arrumei a casa e elas me chamam o dia inteiro. É uma angústia infernal ver as duas trancadas no quarto. Estou pensando em fazer um abraço de plástico. Sou muito louca? Vou fazer uma cortina de plástico para abraçar elas”, declarou.

E ainda revelou: “Acabei de chorar durante uma hora seguida. Foi a hora que parei. Quando eu paro, choro. Não sei nem nomear que sentimento é esse. Mas vamos lá. Um dia de cada vez”.

Por fim, Samara ainda mandou uma mensagem para as outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ela. “Às vezes, acho que vou falhar. Quero deixar todo meu amor para as famílias que perderam entes queridos ou que estão com parentes contaminados em casa”, disse.