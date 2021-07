Sammy Lee anuncia fim do casamento com Pyong Lee após descobrir traição

Sammy Lee surpreendeu os seguidores na madrugada desta terça-feira (20) ao anunciar que o seu casamento com Pyong Lee chegou ao fim. A declaração aconteceu após o hipnólogo surgir debaixo do edredom com Antonella Avellaneda, em uma prévia do reality Ilha Record, que foi gravado no início do mês e vai ao ar a partir da próxima semana.

“Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, postou Sammy através do Stories do Instagram.

“Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, completou. Juntos desde 2009, eles são pais da pequena Jake, de um 1 ano.

Além de excluir fotos e vídeos com o ex-BBB, a influenciadora digital ainda deixou de segui-lo na rede social.

Veja:

Reprodução / Instagram