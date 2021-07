Sammy Lee cai no choro ao encontrar carta deixada pela mãe antes de morrer

Sammy Lee surgiu bastante emocionada nas redes sociais nesta quinta-feira (29) ao encontrar uma carta deixada pela mãe. Para quem não sabe, a matriarca da influenciadora digital faleceu no mês passado, após lutar contra o câncer.

A ex-mulher de Pyong Lee explicou aos fãs que pediu que ela escrevesse o texto quando estivesse se sentindo mais frágil durante o tratamento da doença. Na carta, a mãe da influenciadora lista sete objetivos de vida.

“Em fevereiro desse ano, falei pra minha mãe escrever como ela estava, e em outra folha escrever como ela queria ser. Esse sistema ajuda a organizar o pensamento e alcançar melhor os objetivos”, disse emocionada.

Na sequência, a famosa ainda pediu par aos fãs não deixarem de fazer os exames preventivos contra o câncer.



Leia abaixo:

“Quem eu quero me tornar!

1) Uma pessoa saudável em todos os sentidos, no corpo, na vida e na mente.

2) Ter muito dinheiro pra comprar o que eu quiser e viajar pra onde eu quiser, e ajudar as pessoas.

3) Priorizar sempre a vontade de Deus em minha vida, pois sem Ele não somos nada.

4) Ser calma, pensar antes de falar, ser um bom exemplo para os meus filhos e para as pessoas ao meu redor.

5) Conseguir dormir bem, ter um corpo (…) perfeito e saudável.

6) Uma pessoa sábia, cheia de conhecimento para ajudar outras pessoas.

7) Uma pessoa grata por tudo, que nunca se esqueça de todos que passaram por minha vida e me ajudaram”