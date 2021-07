Sammy Lee reage pela primeira vez sobre suposições envolvendo término com Pyong

Sammy Lee usou as redes sociais para desabafar sobre a separação de Pyong Lee. Para quem não sabe, o casamento dos dois chegou ao fim após a Record expor cenas do ex-BBB na cama com Antonela Avellaneda, durante as gravações de Ilha Record, que estreia na próxima semana.

Sobre o assunto, a jovem pediu: “Peço empatia e respeito pela minha dor”. E seguiu dizendo: “Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar”. A Mãe de Sammy faleceu no último dia 12, vítima de câncer.

A influenciadora digital ainda enfatizou que o ex-companheiro continuará tendo contato com o filho que tiveram juntos. “Jake sempre será filho de Pyong, é óbvio que eles vão conviver”, avisou ela.

Veja: