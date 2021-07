Sampaio Corrêa 1 x 0 Londrina – Bolívia vence a 3ª e cola nos líderes da Série B

São Luis, MA, 03 (AFI) – O Sampaio Corrêa emplacou a terceira vitória consecutiva na noite deste sábado ao derrotar o Londrina pelo placar de 1 a 0, em jogo realizado no estádio Castelão, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou aos 18 pontos, encostou no líder e terminou o dia dentro do G-4. O Londrina, por outro lado, caiu para a zona de rebaixamento. O time paranaense tem sete pontos e conheceu o segundo revés seguido.

BOLÍVIA NA FRENTE!

Vivendo o seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio não demorou a tomar a iniciativa do jogo e criou uma oportunidade atrás da outra de abrir o placar no Castelão. Jefinho chegou a colocar a bola no fundo das redes ao aparecer livre entre os zagueiros, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance.

O Londrina também não ficou só esperando e chegou a ameaçar, mas o Sampaio foi mais eficaz e inaugurou a contagem aos 35 minutos. Pimentinha recebeu e colocou a bola para dentro da área. Jean Silva a deixou escapar e Jefinho, na sobra, mandou para o gol, desta vez validado pela arbitragem.

SEGUROU!

Após o gol, o Sampaio Corrêa se fechou, levou a vantagem para o intervalo e voltou para o segundo tempo esperando o Londrina. O time paranaense tentou pressionar, mas teve dificuldade para fazer a infiltração e, quando chegou, parou no goleiro Mota. Na melhor oportunidade, Luiz Henrique jogou rente à trave.

Com o passar do tempo, o Londrina foi aceitando a derrota e não conseguiu esboçar reação. Mesmo em vantagem, o Sampaio Corrêa continuou criando as melhores oportunidades e poderia ter vencido com uma diferença maior de gols.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa visita o Vasco da Gama, na sexta-feira, às 19h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia e horário, o Londrina recebe o Guarani, no estádio do Café, em Londrina (PR).