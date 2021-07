Sampaio Corrêa 2 x 3 Coritiba – Coxa chega a 9 jogos sem derrota e segue vice-líder da Série B

São Luís, MA, 16 (AFI) – O Coritiba chegou ao seu nono jogo sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira, quando visitou o Sampaio Corrêa e venceu por 3 a 2, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 12ª rodada.

Esta foi a sexta vitória do Coritiba, que se mantém na vice-liderança, agora com 24 pontos. A única derrota do time aconteceu em 5 de junho, num 2 a 0 para o Botafogo, no Rio de Janeiro. Importante lembrar que o Coritiba tem um jogo a menos – jogo da 4ª rodada está pendente.

Já o Sampaio Corrêa viu cair sua invencibilidade em casa na competição e ficou com os mesmos 19 pontos, mas agora no quinto lugar – deixou o G4 com a vitória do Guarani sobre o Confiança, por 4 a 1, no Sergipe. Este foi o terceiro jogo seguido sem vitória do time maranhense.

COXA ABRE BOA VANTAGEM NO PLACAR

Com bola rolando, o Coritiba apostou numa forte marcação e conseguiu abrir o placar logo aos 11 minutos. Val cobrou falta rasteira, com força, e o goleiro Mota não conseguiu defender.

Atrás no placar, o Sampaio Corrêa precisou se expor mais em campo e investiu na velocidade de Pimentinha para tentar o empate. Porém, foi o time paranaense que ampliou o placar. Aos 37, Robinho cobrou falta pelo lado esquerdo e o zagueiro Paulo Sérgio, contra, mandou contra o próprio gol.

Mas o time maranhense não abaixou a cabeça e antes mesmo do intervalo descontou. Aos 43, Pimentinha passou pela marcação, invadiu a área e tocou para Ciel, que ajeitou para Ferreira finalizar para as redes.

Jogadores do Coxa comemoram gol no Castelão

COXA LIQUIDA A FATURA

No segundo tempo o Coritiba seguiu melhor em campo e aumentou a vantagem no placar. Aos seis minutos, Igor Paixão foi derrubado por Luís Gustavo na área e o árbitro marcou pênalti. Após muita confusão e seis minutos de paralisação, o artilheiro Léo Gamalho foi para a cobrança e fez o terceiro gol aos 12 minutos.

O terceiro gol do Coritiba caiu como uma ducha de água fria no Sampaio Corrêa, que sentiu bastante em campo e viu o adversário se fechar na defesa.

Antes do apito final, o Sampaio Corrêa fez o segundo gol na partida. Aos 52, Roney foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Jefinho cobrou e não desperdiçou, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Sampaio Corrêa volta a campo na terça-feira para enfrentar o Guarani, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Já o Coritiba, na quinta, receberá o CRB, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).