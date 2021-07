Sampaio Corrêa encara o Vasco ainda sem reforço de atacante recém chegado

São Luís, MA, 8 (AFI) – A equipe do Sampaio Corrêa deu prosseguimento à preparação para enfrentar o Vasco da Gama, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no CT José Carlos Macieira, foi a última em São Luís antes do confronto.

Com a permanência garantida para continuar no comando da Bolívia Querida, o técnico Felipe Surian armou as estratégias de jogo para o duelo contra o time cruz-maltino em São Januário.

JOGO DURO

O zagueiro Paulo Sérgio destacou o desempenho em campo do Sampaio neste início de Série B para fazer uma grande atuação no Rio.

“Todos os jogos nós entramos muito motivados, e esse não é diferente. Vai ser um jogo grande, respeitamos a equipe do Vasco, mas tenho certeza que, se impormos nosso ritmo, a nossa motivação de todas as partidas, podemos conquistar um resultado positivo”, frisou o zagueiro boliviano.

AGUARDANDO LIBERAÇÃO

Anunciado como reforço para o restante da Série B, o atacante Jackson já iniciou os treinamentos com o restante do grupo, mas ainda precisa aguardar a abertura da janela internacional para poder atuar pelo Tricolor.

Após o treinamento, os jogadores descansaram e na parte da tarde seguiram viagem para o Rio de Janeiro. O grupo boliviano fecha a preparação nesta quinta-feira, no Estádio Laranjeiras.