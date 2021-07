Sampaio Corrêa x Coritiba – Se aproximar do líder ou da saída do G4? Eis a questão…

São Luís, MA, 15 (AFI) – Olha, a partida é daquelas para não piscar. O segundo colocado Coritiba visita o terceiro Sampaio Corrêa, no Castelão, às 21h30, na sexta-feira. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A liderança pode não estar em jogo, no momento, mas uma vitória no confronto direto dá um ânimo diferenciado para a sequência.

Com 21 pontos e um jogo a menos do que os rivais – Brusque na quarta rodada -, o Coxa pode encostar no líder Náutico, que tem 25, e enfrenta o Vasco da Gama no domingo (18). Assim como a Bolívia. São 19 pontos em 11 partidas. Ambos, porém, podem se aproximar (Coritiba) e até sair (Sampaio) do G4. A tabela está embolada e a distância entre o segundo e o oitavo colocado é de apenas quatro pontos.

ANDRÉ JARDINE AVALIA SELEÇÃO OLÍMPICA

EM CASA, BOLÍVIA É GRANDE

O Sampaio Corrêa ainda não perdeu nos cinco jogos disputados no Castelão. Foram quatro vitórias e um empate com sete gols marcados e um sofrido. Desempenho importante para quem busca o acesso.

O lateral-direito e capitão do time, Luiz Gustavo, porém, acredita que a Bolívia é grande independente do campo. Antes do triunfo contra o Vitória, no Barradão, o capitão garantiu um bom resultado.

“O importante é que o Sampaio vem mostrando força em todos os jogos. Na terça já teremos outro jogo muito difícil, mas temos condições de trazer um bom resultado para casa.”

Foto: Twitter oficial do Sampaio Corrêa

NÃO VAI SER DESSA VEZ

A imprensa e a torcida do Coxa esperam, ansiosamente, pelos minutos da dupla Robinho e Rafinha. Na última partida, contra o Vasco, havia chances altas de ambos atuarem como titulares, mas não foi o que aconteceu. Apenas Robinho esteve entre os 11 iniciais.

Talvez por Karma, o treinador Gustavo Morínigo terá de adiar a possível formação. Rafinha levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Coritiba. O paraguaio já explicou a não utilização da dupla.

“Não é que não queremos os dois juntos. Queremos sempre o melhor de cada um e estamos tratando de administrar isso. São dois grandes jogadores, que nos trazem muita qualidade e sempre precisamos deles.”

Foto: Twitter oficial do Coritiba

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Felipe Surian não poderá contar com dois titulares para o jogo. O zagueiro Joélcio, que já havia desfalcado o Sampaio na última rodada, segue fora e ganha a companhia de Eloir. O meio-campista foi substituído contra o Vitória, após sofrer uma lesão muscular.

As duas vagas devem ser preenchidas por aqueles que entraram no triunfo: Nilson Júnior, na defesa e Romarinho na meiuca. Felipe Surian, porém, também pode promover as estreias do zagueiro Éder Lima e do meio-campista Nádson, que retornou ao clube e foi regularizado.

Foto: John Tavares/Twitter oficial do Sampaio Corrêa

Além de Rafinha, Gustavo Bochecha, lesionado na última rodada, desfalca o Coritiba. Morínigo, porém, tem dois retornos também: Waguininho, que estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e William Farias, totalmente recuperado das dores nas costas.

O Coxa, então, deve promover as alterações com os envolvidos. Waguininho entra na vaga de Bochecha/Rafinha e Willlian Farias recupera a posição ocupada por Matheus Sales durante a ausência do volante.