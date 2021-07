Sampaio Corrêa x CRB – Briga pelo G4 ameaça a fortaleza do Castelão

São Luís, MA, 23 (AFI) – O domingo à noite tem uma boa atração para os amantes do Campeonato Brasileiro Série B. Pela 14ª rodada, o Sampaio Corrêa recebe, no Castelão, o CRB, às 20h30. Ambos estão de olho no G4 e precisam vencer.

O Bolívia é o sétimo colocado com 20 pontos e está, exatamente, atrás do Galo de Campina. Com 21 em sexto, aparece o time alagoano. Quem abre o G4 é o Guarani com 23. Ou seja, confronto importantíssimo.

Em seis jogos no Castelão, o Sampaio Corrêa venceu quatro, empatou um e perdeu também um. A derrota foi justamente no último jogo, dentro de casa, por 3 a 2 para o Coritiba.

Pode ser apenas a primeira, mas o problema é que a fase do Bolivia não é das melhores. Além do tropeço para Coxa, o time ficou na igualdade duas vezes e perdeu para o Vasco na sequência recente. Agora, no duelo direto pelo G4, até o sucesso no Castelão está ameaçado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apesar de ainda não contar com Joécio e Eloir, o treinador Felipe Surian tem uma boa notícia. O atacante Pimentinha retornou aos treinamentos, após acusar desgaste muscular, e deve ser titular.

A entrada do jogador é a única certeza nas alterações, porém, Felipe Surian tem dúvidas na lateral-esquerda. Escalado no último jogo contra o Guarani, Felipinho roubou a posição de Zé Mario, só que para o duelo contra o CRB a vaga pode ser recuperada.

Foto: John Tavares/Sampaio Corrêa

Do outro lado, Allan Aal também só possui uma garantia. Curiosamente, a certeza do treinador é na lateral-esquerda. Gustavo Romão recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Coritiba e não poderá jogar.

Allan Aal, então, deve lançar o recém-contratado Alexandre Melo na função. Assim como Felipe Surian, o comandante tem uma “dor de cabeça” boa e ainda pensa no homem da frente. Alan James foi titular, porque fez gol na rodada retrasada. Contra o Coxa, porém, Careca entrou durante o jogo e foi responsável pelo empate.