Sampaio Corrêa x Londrina – Bolívia Querida quer se manter no G4

São Luis, MA, 02 (AFI) – Uma das gratas surpresas neste início de Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa defende uma vaga nO G4 neste sábado, contra o Londrina, a partir das 19 horas, no Estádio Castelão, pela nona rodada.

A Bolívia Querida defende uma invencibilidade de quatro jogos e vem de duas vitórias seguidas. Na quarta colocação, com 15 pontos, o time maranhense depende apenas de si para continuar no grupo de acesso.

Por outro lado, o Londrina busca a reabilitação depois da derrota para o Avaí, por 3 a 1, para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. O Tubarão está na beira da degola, em 16º lugar, com sete pontos.

MISTÉRIO NO SAMPAIO

Assim como vem fazendo desde a primeira rodada da Série B, o técnico Felipe Surian só vai divulgar a escalação do Sampaio Corrêa momento antes da bola rolar. Existe a possibilidade de mudanças em relação ao time que ganhou do Remo, por 2 a 0, na última partida.

Depois de sofrer uma entorse no joelho contra o Remo, o meia Eloir não deve ter condições de jogo. Se isso acontecer, Daniel Costa retornaria ao time titular. Poupado no Pará, o atacante Roney disputa com Jean Silva para compor o trio com Pimentinha e Ciel.

NADA DEFINIDO NO TUBARÃO

Assim como o Sampaio Corrêa, o Londrina só vai divulgar os titulares minutos antes da partida. O técnico Roberto Fonseca, inclusive, não divulgou sequer os relacionados. No entanto, o Tubarão deve ter mudanças depois da atuação ruim contra o Avaí na última rodada.

O atacante Caprini é dúvida depois de sentir dores musculares na derrota para o Leão catarinense. Ele se juntaria ao zagueiro William Oliveira, ao volante Marcel, ao meia Mossoró e ao atacante Victor Daniel. Todos eles estão no departamento médico.