San Island Weekend terá show de Ivete Sangalo, confira detalhes

A produção do San Island Weekend, que foi adiado em função da pandemia, acaba de anunciar uma nova data para o evento. Na grade de artistas já estão confirmados Ivete Sangalo, Alinne Rosa e DJs da França, Espanha e Israel

Os shows acontecerão em Jericoacoara, a 370 km de Fortaleza, entre 29 de abril a 1º de maio de 2022. Os interessados podem encontrar mais informações site oficial do evento.

“A saudade dos grandes eventos é enorme e sabemos que nosso público, que já é exigente, vai chegar com uma expectativa ainda maior em relação às edições anteriores da festa, em Morro de São Paulo e Trancoso. Estamos igualmente ansiosos e felizes com a possibilidade de retomada”, celebra José Augusto Vasconcelos, um dos sócios do Grupo San Sebastian, que precisou readequar a logística das 65 pousadas parceiras.