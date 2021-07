Sandy deve comandar programa no estilo do ‘Mais Você’ em serviço de streaming

Sandy irá estrear um novo projeto como apresentadora na HBO Max. Ao que tudo indica, a atração será uma versão semelhante ao Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na Globo, onde a cantora comandará o programa de sua casa, com a presença de amigos e familiares.

Segundo informações do site NaTelinha, será uma edição brasileira do Selena+Chef, que é originalmente apresentado por Selena Gomez, onde a internacional ainda ajuda uma instituição de caridade selecionada por um chef de cozinha convidado.



Até o fim da segunda temporada, Selena+Chef já havia arrecadado mais de US$ 360.000 (aproximadamente 2 milhões de reais) para 23 organizações.

As gravações com Sandy devem acontecer a partir do início do terceiro trimestre. Cabe lembrar que, raramente, a artista surge cozinhando ao lado do marido, Lucas Limas, nas redes sociais. Apesar de discretos, ele já mostrou a cantora fazendo a ceia de ano novo e montando um hambúrguer.