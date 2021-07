Sandy e Júnior se vacinam juntos contra a covid-19

Essa sexta-feira (16) foi especial para a família Lima. A cantora Sandy se vacinou contra a covid-19 junto com o irmão e o marido. Os três apareceram felizes segurando os respectivos cartões de vacinação no clique compartilhado no Instagram.

Sandy e o marido, o musicista Lucas Lima, têm 38 anos de idade, enquanto Júnior tem 37. Nas imagens compartilhadas no Instagram, os três familiares aparecem animados para receber o imunizante. Ao compartilhar o vídeo se vacinando, Sandy colocou a múisca ‘See You Later, Alligator’, que em português significa ‘te vejo mais tarde, jacaré’.

Após se receberem as respectivas doses, Lucas e Júnior aparecer pulando e dançando em vídeos compartilhados nos stories de Sandy. Ao serem questionados pela cantora, a resposta é divertida: “estou tendo reação”, brinca Júnior, se referindo aos possíveis efeitos colaterais do imunizante, que neste caso foi só a alegria de estar protegido.