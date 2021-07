Santa Cruz-PE x Manaus-AM – Vivendo momentos parecidos, só a vitória interessa

Recife, PE, 30 (AFI) – Vivendo momentos parecidos, Santa Cruz e Manaus se enfrentam neste domingo, às 18h, no Estádio do Arruda, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vem mal no campeonato.

Os donos da casa ocupam a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos e nenhuma vitória, já a equipe amazonense está em sétimo lugar, com 11. Porém, enfrenta um jejum de quatro partidas sem vencer.

CRISE FORA DO CAMPO

Os problemas do Santinha não se limitam apenas às quatro linhas. Nesta semana, o vice-presidente, que já estava afastado, teve seu escritório apedrejado e decidiu não voltar a exercer o ofício.

NOVIDADE NO ATAQUE

Uma das esperanças do ataque Coral, é o atacante Bruno Moraes, o General, que retornou ao clube nesta semana e será regularizado até a o dia do confronto para esta à disposição do técnico Roberto Fernandes.

PODE ROLAR ESTREIA

A partida contra a Cobra Coral pernambucana, inclusive, poderá marcar a estreia do goleiro Paulo Gianezini, de 30 anos.

RETORNO E DESFALQUE

O atacante Wallace Pernambucano, que desfalcou o time na última partida também pode virar opção. Porém, na última rodada, o atacante Levi levou cartão vermelho e não estará disponível para o confronto.

MANAUS COM NOVO TREINADOR

Com a missão de reencontrar os caminhos da vitória, o time demitiu Marcelo Martelotte e trouxe Evaristo Piza, que teve como último clube o América-RN. Além dele, o clube também anunciou o auxiliar-técnico André Dias.

SEM VANILSON

Artilheiro do time e principal nome no ataque, Vanilson pediu liberação após receber proposta do exterior e deixou o clube nesta semana.

POSSÍVEL RETORNO

A boa notícia é a provável volta do zagueiro Luís Fernando, lesionado desde a derrota por 3 a 2 para o Altos, na quarta rodada.

SUBSTITUTO

Nesta semana, o time anunciou a chegada de Denilson, que chega com o Status para substituir Vanilson. O atacante já está treinando com os jogadores e poderá entrar em campo no domingo.