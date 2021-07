Santa Cruz-PE x Tombense-MG – Cobra Coral busca primeira vitória na Série C e Gavião foca no G4

Recife, PE, 16 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C para tentar sair da lanterna do Grupo A, o Santa Cruz-PE volta a campo neste sábado (17). Após duas derrotas seguidas, o time pernambucano recebe a Tombense-MG, no Estádio do Arruda, no Recife, às 17h. Porém a missão não será nada fácil, já que o rival tenta seguir na briga pelo G4.

Com um retrospecto de três empates e quatro derrotas em sete jogos, o Santa Cruz soma apenas três pontos e está longe de sair da zona de rebaixamento. Afinal, o Floresta-CE que é o primeiro time fora do Z2 tem nove. Do outro lado, o Tombense-MG vem de dois jogos sem derrota, sendo uma vitória e um empate, e atualmente é sexto colocado com dez pontos ganhos.

OS TIMES

Para a partida, o técnico Roberto Fernandes deve promover mudanças no ataque mais uma vez. Sem poder contar com Wallace Pernambucano, que se recupera de lesão na coxa, Pipico deve ser o titular. Na defesa, Weriton que atuou como ala na rodada passada, foi recuado e retorna à lateral direita. No meio, Rondinelly foi o escolhido para armação ao lado de Maycon Lucas e Vitinho.

Do outro lado, a Tombense-MG segue a sua excursão pelo Nordeste. Depois de empatar com o Floresta no Ceará no último final de semana, o time mineiro foi direto para Recife, onde trabalhou durante a semana no CT do Retrô. Para a partida, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o volante Rodrigo, que está lesionado, mas deve manter a base bem parecida com a das últimas rodadas.