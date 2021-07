Santo André-SP 1 x 0 Cianorte-PR – Ramalhão vence e assume a liderança provisória na Série D

Diadema, SP, 10 (AFI) – O Santo André conquistou importante vitória na tarde deste sábado, quando recebeu o Cianorte-PR e venceu por 1 a 0, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Will fez o único gol da partida no primeiro tempo.

Esta foi a terceira vitória do time paulista, que assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A7 com dez pontos. Provisoriamente, pois o Boavista-RJ (3º com nove pontos) entrará em campo no domingo e, se vencer, ficará com a primeira posição. Já o Cianorte perdeu a chance de entrar no G4 e caiu para o sétimo lugar com cinco pontos.

O JOGO

Os primeiros 45 minutos em Diadema foram de equilíbrio entre Santo André e Cianorte. Mandante, o time paulista criou a primeira oportunidade de gol logo aos dois minutos, quando Bruninho recebeu na entrada da área e finalizou forte com a perna esquerda. Só que o goleiro do time paranaense fez linda defesa, mandando para o lado.

Aos poucos o Cianorte conseguiu equilibrar a partida e fez o sistema defensivo do Santo André trabalhar, principalmente com jogadas aéreas. Só que foi o Santo André que abriu o placar. Aos 36, Will recebeu ótimo lançamento, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. A zaga ainda tentou tirar em cima da linha, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Cianorte voltou com postura mais ofensiva e arriscou mais no campo ofensivo. Aos 23 minutos, Rodrigo Alves dominou na entrada da área e finalizou rente à trave do goleiro do Santo André. O camisa 1 do time paulista caiu para defender, se chocou com a trave e precisou de atendimento no lance.

O Santo André perdeu intensidade e viu o Cianorte criar mais oportunidades de gol pelo empate. Ao 34, Sávio chutou forte e quase acertou o ângulo. A bola passou perto do travessão, pela linha de fundo.

A reta final foi agitada, com o Santo André tendo a posse de bola no setor ofensivo para não sofrer perigo. O Cianorte tentou, mas não conseguiu evitar a derrota na Grande São Paulo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Santo André volta a campo no sábado para enfrentar o Madureira, às 15 horas, em Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Cianorte, no mesmo dia, mas às 16 horas, receberá o São Bento no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR).