Santo André-SP x Cianorte-PR – Ramalhão quer confirmar reação em duelo direto pelo G4

Diadema, SP, 09 (AFI) – Santo André e Cianorte entram em campo neste sábado, às 15h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Os paulistas querem confirmar reação, enquanto os paranaenses buscam a primeira vitória em confronto direto pelo G4.

Depois de três jogos sem vencer, o Santo André venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 e se manteve no G4 do Grupo A7, em quarto lugar com sete pontos.

O Cianorte ainda não perdeu, mas também não venceu. Tem cinco pontos e aparece na quinta colocação. Uma vitória coloca o time no G4.

SANTO ANDRÉ

Após voltar a vencer, o técnico Wilson Júnior não tem motivos para mexer no time. Isso porque não conta com jogadores suspensos, apesar de Gledson e David Ribeiro estarem penduraso.

David, aliás, foi autor do gol da vitória e pediu concentração ao time para buscar o principal objetivo: a classificação.

“Estamos trabalhando muito durante a semana para conseguir os resultados positivos. Vamos passo a passo para buscar a classificação. O mais importante é manter essa pegada, determinação, sempre com pés no chão e focados no maior objetivo”, afirmou.

CIANORTE

O técnico João Burse finalizou a preparação do Cianorte nesta sexta-feira e terá alguns problemas para montar a escalação.

Morelli, que sofreu uma hemorragia na cabeça, teve alta na quarta, mas ainda não tem previsão de retorno. Montoya e Wilson Júnior ainda não foram liberados pelo departamento médico.

Eduardo Doma, autor do gol no último jogo, contra o Boavista, está suspenso por ter levado três cartões amarelos.

“A gente trabalhou bastante aquilo que precisa melhorar: finalização e controle do resultado. Acabamos cedendo o empate nos últimos jogos e não podemos deixar acontecer. É preciso tranquilidade e estar sólido defensivamente”, comentou o técnico do Leão do Vale.