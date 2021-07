Santos 2 x 1 Athletico-PR – Gol contra bizarro e “Lei do Ex” colocam o Peixe no G6

Santos, SP, 06 (AFI) – A “Lei do Ex” e um gol contra bizarro do zagueiro Zé Ivaldo deram a vitória ao Santos sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória depois de dois jogos coloca o Peixe provisoriamente na zona de classificação à Copa Libertadores, em sexto lugar, com 15 pontos. O Athletico-PR, por sua vez, voltou a perder depois de três rodadas e estacionou na vice-liderança, com 19.

O resultado foi bastante comemorado pelo Red Bull Bragantino, que se manteve na liderança isolada do Brasileirão, com 21. O Toro Loko tinha uma partida a mais que o Athletico-PR.

TUDO IGUAL

De forma surpreendente, o Athletico-PR começou a partida em cima do Santos e criou duas boas oportunidades seguidas com Matheus Babi. Na melhor delas, o atacante desviou de cabeça rente ao travessão. Depois do susto, o time paulista acordou e exigiu boas defesas de Santos com Marcos Guilherme e Gabriel Pirani.

Melhor em campo, o Santos abriu o placar aos 30 minutos. Madson aproveitou rebote do goleiro após chute de Marinho e cruzou para Marcos Guilherme fazer valer a “Lei do Ex”. Quando parecia que o time paulista iria segurar a vitória parcial, o Athletico-PR empatou aos 45 com Fernando Canesin desviando cruzamento de Vitinho.

QUE GOL BIZARRO

O Santos voltou a ficar na frente do placar aos quatro minutos do segundo tempo. Gabriel Pirani cruzou rasteiro e Zé Ivaldo, de forma bizarra, mandou contra o próprio gol. Em busca do empate, o Athletico-PR esboçou uma pressão, mas tinha dificuldades para achar espaços na defesa alvinegra.

Em uma das poucas oportunidades do time paranaense, Terans recebeu passe dentro da área, mas desviou fraco pela linha de fundo. Nosa acréscimos, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Santos após a bola acertar a mão de Thiago Heleno, mas voltou atrás ao consultar o VAR.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 11ª rodada. O Santos faz o clássico contra o Palmeiras, às 16h30, no Allianz Parque, em São Paulo, e o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino, às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.