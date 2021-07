Santos 4 x 0 Juazeirense-BA – Peixe espanta zebra e encaminha vaga nas quartas da Copa do Brasil

​O Santos encaminhou sua vaga para as quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Juazeirense pelo placar de 4 a 0, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

Com o resultado, o time paulista pode perder até três gols de diferença no jogo de volta, na quinta-feira, às 19h15, no Adauto Moraes, para conquistar sua vaga na próxima fase. Caso seja derrotado por quatro o duelo será decidido nos pênaltis.

O Santos dominou todo o primeiro tempo. Madson, logo de cara, colocou Rodrigo Calaça para trabalhar em duas oportunidades. Marinho e Felipe Jonatan também tentaram, mas o goleiro do Juazeirense foi o grande destaque com excelentes defesas para salvar o time baiano.

O Juazeirense chegou uma única vez. Júnior Timbó aproveitou o erro de Madson, apareceu na saída de João Paulo e mandou para fora. Nos minutos finais, Marcinho chamou a responsabilidade e perdeu mais duas chances de abrir o marcador.

Santos derrota Juazeirense

No segundo tempo, o Juazeirense se soltou e perdeu grande oportunidade de marcar. Aos 14 minutos, Kesley avançou em liberdade e chutou para um milagre do goleiro João Paulo. A resposta do Santos foi com gol. Aos 26, Madson recebeu belo cruzamento e, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

O time paulista cresceu e voltou a perder grande oportunidade de fazer 2 a 0. Lucas Braga fez linda jogada e tentou. A bola sobrou para Bruno Marque, que, com gol aberto, jogou caprichosamente rente à trave.

A pressão continuou e Bruno Marques acabou perdendo nova chance ao mandar, de cabeça, para fora. Aos 39, não teve jeito. Carlos Sánchez arriscou, Rodrigo Calaça deu rebote e Lucas Braga pegou de primeira para fazer 2 a 0.

O Santos ainda marcou o terceiro com Marcos Leonardo, após assistência de Luiz Felipe. E o quarto saiu aos 56 minutos, com Carlos Sánchez, praticamente selando sua vaga na próxima fase.