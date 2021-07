Santos anuncia contratação de zagueiro de apenas 19 anos

Santos, SP, 14 (AFI) – Neta terça-feira, o Santos acertou a contratação do zagueiro Gabriel Passos, que pertence ao Guarulhos. O jovem de apenas 19 chega por empréstimo e já treinava com o elenco profissional do Peixe desde 2020.

Com 1,97m, o defensor chegou para atuar pela base santista no ano passado e não havia assinado nenhum contrato. Passos se destacou pela seu tamanho.

SUBSTITUTO DO LUAN PERES?

Após a saída para o Olympique de Marselha, da França, Luan Peres deixou um “buraco” na defesa alvinegra, que pode ser o substituído por Gabriel, caso o jogador siga se destacando

O CONTRATO

O empréstimo é válido até o final de 2021, com opção de renovação por mais um ano caso o Santos demonstre interesse.

