Santos pede retorno de zagueiro destaque de time da Série B

Santos, SP, 08 (AFI) – Muito perto de perder Luan Peres para o Olympique de Marselha, da França, o Santos está no mercado em busca de nova peça para o setor defensivo e pode apostar num velho conhecido: o zagueiro Wagner Leonardo, que atualmente defende o Náutico, líder da Série B do Brasileiro.

O jogador pertence ao Santos, mas está emprestado ao time pernambucano até o final da temporada. Wagner Leonardo tem tido boas atuações com a camisa alvirrubra, o que fez os dirigentes santistas optarem por seu retorno imediato para compor o elenco do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, Wagner Leonardo, de apenas 21 anos, ficou longo período esperando chances no time profissional do Santos, mas nunca convenceu nenhum treinador. Tanto que acabou sendo emprestado ao Náutico para ganhar experiência e principalmente minutagem.

Além de zagueiro, o jogador também pode atuar como volante, o que agrada o atual treinador Fernando Diniz.

Em meio ao retorno de Wagner Leonardo, o Santos se prepara para enfrentar o Palmeiras no sábado, às 18h30, no Allianz Parque. O Peixe é o sétimo colocado do Brasileirão com 15 pontos ganhos.