Santos x Atlético-GO – Santos defende sua invencibilidade em casa contra o Dragão

Santos, SP, 24 (AFI) – Décimo colocado do Brasileiro, com 16 pontos, o Santos defende sua invencibilidade na Vila Belmiro neste domingo diante do Atlético-GO. Pela 13ª rodada, o Peixe recebe o time goiano, às 18h15.

Na Vila Belmiro, o Santos não sabe o que é perder no Brasileirão. O time do técnico Fernando Diniz venceu Athletico-PR, Atletico-MG, São Paulo, Ceara e empatou com Sport e Juventude.

O Atlético-GO iniciou o Campeonato Brasileiro vencendo o Corinthians fora de casa e batendo o São Paulo em Goiânia. Resultados que davam mostras que o time goiano iria dar trabalho na competição. Porém, nas últimas rodadas tudo mudou. O Atlético-GO vem de quatro jogos sem vitórias e de duas derrotas consecutivas – 3 a 0 para o Palmeiras no último domingo e 2 a 1 para o Cuiabá na última quarta-feira, em jogo adiado da terceira rodada da Série A.

Resultados que derrubaram o time para a 11ª colocação com 11 pontos. Agora, pela 13º rodada da competição, o time goiano espera voltar ao caminho da vitória e figurar nas primeiras colocações, onde esteve no começo da competição.

Fora de casa, o Atlético-GO fez cinco jogos, venceu Corinthians e Grêmio e foi derrotado pelo Atlético-MG Athletico-PR e Cuiabá.

SANTOS

Disputando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana – Peixe se classificou no meio de semana eliminando o Independiente e Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz, apesar do desgaste dos atletas, sinalizou que não vai poupar seus atletas para a partida deste domingo.

“Esse é o elenco que temos. Conseguimos mexer com o elenco, estou contente. Se pudermos encaixar mais um jogador… Mas acho que o elenco consegue encarar as três competições que tem pela frente”, disse Fernando Diniz após o empate com o Independiente.

Com isso, o meia Sanchez e o atacante Marinho, cotados para serem poupados, estão confirmados neste domingo.

DESFALQUES NO DRAGÃO

Para o duelo na Vila Belmiro, o técnico Eduardo Barroca terá problemas para escalar a equipe. O zagueiro Éder (terceiro amarelo) e volante Willian Maranhão (expulso na última partida) estão suspensos. Oliveira deve entrar na vaga de Éder e Gabriel Baralhas surge como o substituto de Willian Maranhão.

O lateral esquerdo Igor Cariús, com uma lesão na panturrilha direita, também está fora. Natanael, recuperado de desconforto muscular, será o titular.

Em contrapartida, o atacante Zé Roberto volta de suspensão e será titular no lugar de Janderson.

O goleiro Fernando Miguel, capitão do time, pediu mais atenção ao time no domingo.

“Precisamos seguir trabalhando, subir um pouco a concentração, é algo que vínhamos nos cobrando para desenvolver um pouco melhor. Nas vitórias já estávamos nos cobrando, agora neste momento, o discurso é o mesmo e a cobrança também”, explica.