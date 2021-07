Santos x Juazeirense-BA – Cancão fará mais uma vítima ou Peixe confirmará favoritismo?

Santos, SP, 27 (AFI) – Há três jogos sem vencer na temporada, o Santos tem mais um jogo decisivo, desta vez iniciando as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h15, recebe a Juazeirense-BA no Estádio Vila Belmiro. O adversário vem motivado e já eliminou times tradicionais nesta edição.

LADO FINANCEIRO

Quem avançar embolsa mais R$ 3,45 milhões, valor considerável para qualquer time, mas com impacto maior para os baianos, claro, que têm orçamento menor. Até agora, a Juazeirense já garantiu R$ 5,6 milhões, enquanto o Santos arrecadou R$ 4,4 milhões, pois entrou apenas na terceira fase.

Como todas as competições da CBF, a Copa do Brasil não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O jogo de volta será quinta-feira (8), às 19h15, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

CAMPANHAS

O Santos empatou com Red Bull Bragantino e perdeu para o Atlético-GO no Brasileirão. Também empatou com o Independiente, da Argentina, nas oitavas da Libertadores, mas pelo menos garantiu a vaga. Na terceira fase da Copa do Brasil, eliminou o Cianorte-PR com duas vitórias.

Carrasco de times tradicionais, a Juazeirense já deixou para trás Sport, Volta Redonda-RJ e Cruzeiro. Além disso, vem embalada na Série D e lidera seu grupo de forma invicta com 18 pontos em oito jogos.

SANTOS

O técnico Fernando Diniz optou por um meio de campo criativo. Gabriel Pirani ganha nova chance no Santos por causa da impossibilidade de Camacho jogar. Terá Jean Mota e Carlos Sánchez ao lado.

Camacho não será o único desfalque. Daniel Boza e Moraes defenderam o Mirassol e também não podem atuar. E Kaio Jorge está fora por causa de negociações avançadas com a Juventus, da Itália, apesar de o Santos não esconder que preferia negociá-lo ao Benfica.

Sem o centroavante, a função será dada para Lucas Braga. O atacante entrou bem no fim de semana, mas atuando aberto na ponta. Agora, centralizado, tentará ajudar na busca por um resultado positivo com a missão de marcar gols.

JUAZEIRENSE

Com quase todos os jogadores à disposição, com exceção de Clebson, diagnosticado com covid-19, o técnico Carlos Rabello focou no treinamento tático nesta semana. Com isso, a base da escalação deve ser a mesma utilizada na Série D.

O zagueiro Silvio falou da importância do jogo para o clube e também os atletas: “A expectativa é boa, a gente vem de bons resultados e isso nos dá confiança. É um jogo histórico realmente, tanto para o clube quanto para nós. Uma possibilidade de escrevermos mais um capítulo nessa história bonita que está sendo escrita desde o início do ano”