São Bento 0 x 1 Cianorte-PR – Bentão perde de novo para o Cianorte e se complica de vez na Série D

Sorocaba, SP, 24 (AFI) – A fase continua muito ruim para o São Bento, que sofreu mais uma derrota, a terceira no Brasileiro da Série D, neste sábado, desta feita em casa, no Estádio Walter Ribeiro, 1 a 0 para Cianorte. Foi a segunda derrota para os paranaenses no certame nacional, resultado que deixa dramática a situação do Bentão no campeonato.

Em um jogo de um primeiro tempo fraco, o Cianorte que veio a Sorocaba jogar por uma bola, marcou logo a um minuto do segundo periodo, num belo gol de Rafael Cavalheira, e tratou de segurar o placar. O São Bento mais uma vez teve problemas do meio de campo para a frente e embora tenha pressionado, não conseguiu empatar.

JEJUM SEM VITÓRIA

O time de Sorocaba não vence um jogo desde o inicio de maio numa “seca” sem vitórias de quase 80 dias. Com esse resultado o Bento se mantém na lanterna do grupo 7 com apenas cinco pontos (cinco enpates) em oito jogos, e vai precisar ganhar boa parte dos restantes seis jogos que lhe restam.

O Cianorte soma agora 11 pontos, assumiu a quarta posição, somente atrás de Portuguesa, 15, de Santo André e Madureira que têm 13 pontos; e à frente de Bangu e Boavista que somam nove, e Inter de Limeira, com sete.

O JOGO

Azulão e Cianorte fizeram um jogo equilibrado e truncado no primeiro tempo e o placar refletiu esse quadro, 0 a 0 no Walter Ribeiro. A partida começou equilibrada no seu começo. com o Cianorte até se arriscando um pouco. A partir dos dez minutos o São Bento passou pressionar um pouco mais, j gando com velocidade e puxado pela velocidade de Judson.

Mas chances de perigo, somente em cruzamentos, quase inócuos , enquanto o Cianorte se plantou, e tentou os contra-ataques com com Pelezinho e e Wilson Junior. Somente aos 30, num cruzamento, Sedenki testou para fora. Aos 35 minutos minutos, falta para o Bentão e Kadu bateu rasteiro para fácil defesa do goleiro paranaense.

E aos Aos 39 minutos, a melhor chance do período e do São Bento: Judson se livrou de dois, cruzou, e Cavalo cabeceou, mas o goleiro Silvio fez grande defesa e Douglas

Mendes não aproveitou.

GOL E BENTÃO FRACO NO ATAQUE

Nem começou o segundo período, o Cianorte foi ao ataque e fez 1 a 0, e com um belo gol: Pelezinho fez ótimo passe para Rafael Cavalheira que bateu com muita categoria por cima vencendo Cleber Alves com 47 segundos.

Aos 12 o time paranaense quase ampliou em boa jogada de Buba que foi ao fundo cruzou para Pelezinho mas a defesa azul evitou gol certo; aos 15 Johnny recebeu na grande área, mesmo marcado, virou e bateu mas Silvio defendeu.

Os paranaenses assustaram aos 32 num chute cruzado; e o Bento respondeu aos 36, o São Bento chegou perigo e no escanteio quase Douglas Mendes empatou. A pressão azul seguiu e aos 40 Leo Costa bateu mascado e Silvio defendeu. Apesar da pressão final do time de Sorocaba, o jogo acabou assim 1 a 0 para os paranaenses.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela nona rodada, o São Bento encara o Madureira no sábado (31), fora de casa. O Cianorte recebe o Santo André no domingo (1).