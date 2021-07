São Bento-SP x Cianorte-PR – Bentão ainda busca primeira vitória para seguir vivo

Sorocaba, SP, 23 (AFI) – Ainda sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro Série D, o São Bento irá receber o Cianorte-PR, pela oitava rodada. A partida será neste sábado, às 15h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Na última rodada as equipes se enfrentaram e terminou com a vitória da equipe paranaense por 1 a 0.

O São Bento atualmente é o lanterna (8º) do Grupo A7 com cinco pontos em 21 disputados. O time vem sofrendo muitos gols no fim das partidas que estava à frente do placar, como no jogo contra o Madureira.

Já a equipe do Cianorte vinha de cinco jogos sem vencer e conseguiu os três pontos na última rodada contra o São Bento. O time paranaense ocupa a oitava colocação com oito pontos, apenas a dois do G4.

BENTÃO PREPARADO

O time ganha com os retornos de Anderson Cavalo que cumpriu suspensão na última rodada e Johnny, que ficou de fora da última partida por lesão muscular e tem o zagueiro Dogão pendurado. O treinador Paulo Roberto comentou sobre a sequência sem vitórias da equipe e como vem afetando os trabalhos em Sorocaba.

“Estamos até um pouco preocupados, pois percebemos que, com essa falta do resultado, quanto mais o tempo vai passando, começa a afetar alguns atletas que vinham muito bem e agora vêm caindo de produção devido à pressão, à necessidade de acertar e buscar o resultado.

Isso vem influenciando alguns atletas e nossa equipe como um todo. Agora nesse returno vamos ter de trabalhar a cabeça desses atletas, de repente fazer alguma alteração, sem querer responsabilizar ninguém, mas para colocar um ânimo novo na equipe”. Afirma o treinador.

CIANORTE QUERENDO EMBALAR

O time vai até Sorocaba buscar a segunda vitória e, com isso, o treinador João Burse não deve mudar muito o time de semana passada. Apenas Gabriel Calabres, Léo Porto e Erickson dos que jogaram na última rodada não foram relacionados e o motivo não foi divulgado.