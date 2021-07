São Bento x Madureira – A seca vai acabar diante do líder?

Sorocaba, SP, 09 (AFI) – O São Bento não tem uma missão fácil se quiser encerrar um jejum de dois meses sem vitória. Neste sábado, o Bentão recebe o embalado Madureira, às 16 horas, no Estádio Walter Ribeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Ainda sem ganhar na competição, o São Bento tem quatro pontos e vem de derrota para a Portuguesa, por 2 a 0. Na sexta colocação do Grupo A7, o Bentão busca o primeiro resultado positivo para não perder o G4 de vista.

Enquanto isso, o Madureira ainda não foi derrotado na Série D e é o líder da chave, com os mesmos nove pontos de Portuguesa e Boavista. O Tricolor Suburbano, porém, leva a melhor no saldo de gols.

MISTÉRIO NO BENTÃO

Em relação ao time, o técnico Paulo Roberto Santos faz mistério, mas poderá manter a base que vem atuando. O goleiro Cleber Alves, recém contratado, pode ser uma das novidades na meta azul e branca.

“Um jogo difícil. Vamos enfrentar mais uma equipe que está na nossa frente em nível de planejamento, preparação e isso reflete nos resultados e posição da tabela. O Madureira vem com uma base muito boa do estadual, no qual tiveram uma boa performance”, alertou o treinador.

MESMO TIME?

O técnico Alfredo Sampaio tem a oportunidade de repetir a escalação do Madureira que iniciou na vitória sobre o Bangu, por 1 a 0, na última rodada. Único desfalque é o volante Jonnathan Lima, que entrou no decorrer da partida e recebeu o terceiro amarelo.

Por outro lado, o treinador do Tricolor Suburbano ganhou mais uma opção. O zagueiro Marcão volta a ficar à disposição de Alfredo Sampaio depois de ter cumprido suspensão pela expulsão diante do Cianorte. Mesmo assim, Mário Pierre e Pedro Cavalino seguem entre os titulares.