São José-RS 1 x 0 Oeste-SP – Zeca respira na Série C e afunda ainda mais o Oeste

Porto Alegre, RS, 15 (AFI) – Com gol de Éverton Bala, o São José se recuperou e voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho bateu, na abertura da oitava rodada na noite desta sexta-feira, o Oeste por 1 a 0 no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Com o resultado, o São José deixa a zona de rebaixamento e sobe para a sétima posição, com oito pontos somados. No intervalo, a diretoria anunciou a contratação do técnico Pingo, ex-Brusque e Caxias-RS – notícia dada com exclusividade pelo PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Na partida desta sexta-feira, a equipe foi comandada de forma interina por Gabriel Carvalho, que substitui Helio Vieira, demitido no começo da a semana.

O Oeste é o lanterna, com apenas três pontos e ainda sem vencer na competição. Sem o técnico Roberto Cavalo, demitido no começo da semana, o time foi comandado pelo o auxiliar permanente Sérgio Alexsandro de forma interina.

O JOGO

O primeiro tempo teve poucos lances agudos de gol, com as duas equipes apresentando pouca objetividade.

Quem criou a primeira chance foi o Oeste aos nove minutos.Kalil, novidade na equipe do Oeste, aproveitou bom passe, bateu de primeira e exigiu grande defesa do goleiro Fábo Rampi.

O São José respondeu dois minutos depois, com Gabriel Lima que arriscou de longe e a bola enganou o goleiro e quase entrou.

Os dois lances neste começo da partida deram a falsa impressão de um jogo movimentado. Até o final, apesar da maior posse de bola do São José, mais nenhuma grande chance foi criada. No final, Crystopher chegou a marcar, mas já estava impedido.

ETAPA FINAL

Nos primeiros vinte minutos da etapa final, o jogo se mostrou muito truncado e com poucas chances criadas. Os dois times esbarravam na pouca qualidade técnica de seus jogadores.

Com entrada de Mazola, o São José esboçou uma melhora em campo. Aos 25, o atacante fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou fechado e quase surpreendeu o goleiro Glauco que espalmou para escanteio.

O Oeste chegou somente aos 34 minutos. Luizinho cruzou para Kalil, que ganhou pelo alto e tocou de cabeça para fora, com muito perigo.

No final, Bruno Mota perdeu grande chance pelo São José, na frente de Gáucio, mas o goleiro salvou o Oeste. Um minuto depois, o Zeca marcou. Éverton Bala aproveitou sobra de bola, bateu de fora da área e Glauco acabou aceitando.

PROXIMO JOGOS

Pela nona rodada, o São José encara o Ypiranga no sábado (24), fora de casa. O Oeste joga na sexta0-feira (23), na Arean Barueri, contra o Paraná.