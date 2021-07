São José-RS x Mirassol – Leão não pode virar gatinho contra o lanterna, ein!

Porto Alegre, RS, 03 (AFI) – Sem vencer há dois jogos, o Mirassol tem a ‘faca e o queijo’ na mão neste final de semana para se reabilitar. Isso porque o time paulista visitará o São José-RS, às 11 horas, no estádio Francisco Noveletto, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O São José-RS é apenas o último colocado do Grupo B. Os gaúchos somam apenas dois pontos, numa campanha de dois empates e três derrotas em cinco jogos disputados. É um dos sérios candidatos ao rebaixamento à Série D de 2022.

Já o Mirassol ainda busca a regularidade no campeonato. Sob o comando de Eduardo Baptista, o time vive seu pior momento dentro de campo com dois jogos sem vitória – empate com o Figueirense por 1 a 1, fora de casa; e derrota para o Ituano por 2 a 1, em casa. Os paulistas aparecem na quinta posição com sete pontos conquistados.

SÃO JOSÉ-RS COM MUDANÇAS

Pressionado pela vitória, o São José-RS terá que mexer em sua formação inicial para esta partida. Isso porque o zagueiro Bruno Jesus recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão automática, assim como o lateral-direito Gabriel Castro, expulso no confronto contra o Paraná. Em seus lugares entram Márcio Lima e Thiago.

“Precisamos encontrar as soluções para melhorar o desempenho dentro de campo, sem procurar outras causas que não têm relação. Vou continuar trabalhando e tentando encontrar a solução”, disse o técnico Hélio Vieira sobre a sequência negativa de jogos do Zequinha na Série C.

MIRASSOL DEVE MUDAR

A sequência negativa de resultados pode forçar o técnico Eduardo Baptista a fazer mudanças no time titular. No sistema defensivo, Diego Landis pode iniciar o jgo ao lado de Renan Diniz, enquanto no meio Fabrício Daniel pode ganhar a vaga antes ocupada por Bruno Xavier.

“Apesar de estar em último, o São José é um time muito forte, que joga junto há muito tempo. Tem um gramado atípico onde a bola fica mais viva. É um jogo de muita tensão, muito contato e difícil. Temos que encarar com seriedade, trabalhar forte e entrar muito focados para que possamos conseguir os três pontos”, disse Eduardo Baptista.