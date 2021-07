São José-RS x Oeste-SP – ‘Duelo dos desesperados’ abre a 8ª rodada da Série C

Porto Alegre, RS, 15 (AFI) – Apenas uma partida irá abrir as disputas da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (16) e será justamente um ‘duelo dos desesperados’ já que reúne os dois times que estão na zona de rebaixamento do Grupo B. Após anunciar a saída do técnico Hélio Vieira, o São José-RS recebe o Oeste-SP, que ainda busca a primeira vitória, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, às 20h.

Com cinco pontos ganhos e um retrospecto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas, o time gaúcho é nono colocado. Em situação ainda pior e também vindo de uma mudança de técnico após a saída de Roberto Cavalo, o Oeste é lanterna da chave com apenas dois. Sem confirmar um novo comandante, o time paulista terá o auxiliar permanente Sérgio Alexsandro à beira do gramado de forma interina. Paraná-PR e Mirassol-SP, primeiros times fora do Z2, somam sete pontos.

SÃO JOSÉ

Também com um interino, o São José será comandado por Gabriel Carvalho, que é o técnico da categoria Sub-20 do Zeca. Mesmo com apenas três dias de trabalho a frente do grupo de jogadores, que encerraram a preparação na manhã desta quinta, o comandante interino tratou de implementar a sua forma de treinamento. Não faltou intensidade em cada trabalho.

“Já vínhamos trabalhando com este grupo de atletas e conhecemos as características dos jogadores. Trabalhamos tudo o que dava nesse pouco tempo, passando um pouco da nossa ideia de jogo e do que é possível fazer de mudanças na forma de jogar. Precisamos do resultado, e isso é o mais importante”, disse o comandante.

São José também está focado em sair da zona de rebaixamento

Para a partida, Gabriel não deve fazer grandes mudanças na equipe titular que vinha atuando com o antigo treinador, já que acredita no entrosamento para buscar um bom resultado e porque não tem desfalques por suspensão. De qualquer forma, o comandante interino pediu atenção diante do Oeste.

“Vamos enfrentar uma equipe que está em último lugar na classificação, mas que tem mostrado nos seus jogos que tem qualidade de jogo e que exigirá cuidados. Nossa missão é fazer valer a nossa qualidade dentro de casa e buscar esses três pontos que precisamos muito neste momento”, completou Gabriel Carvalho.

OESTE

Ainda sem contratar um novo técnico após a saída de Roberto Cavalo, o auxiliar permanente Sérgio Alexsandro seguirá à frente do Oeste de forma interina, assim como aconteceu na rodada passada. Para o duelo, o comandante não tem desfalques por suspensão e deve manter a mesma formação que jogou contra o Ituano, apesar da derrota por 1 a 0. De qualquer forma, o diretor de futebol Mauro Guerra falou sobre o foco na reação do Rubrão.

“Entendemos o momento difícil que a equipe atravessa no Campeonato Brasileiro da Série C. Só nos resta acreditar na melhora com muito trabalho e dedicação dos atletas e comissão técnica. Acreditamos em dias melhores, confiamos na equipe. Mas sabemos que a reação tem que ser imediata”, disse o dirigente em entrevista exclusiva ao Portal Futebol Interior.