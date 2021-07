São Paulo 0 x 0 Palmeiras – Sem muita criatividade e gol anulado pelo VAR, clássico termina em branco

São Paulo, SP, 31 (AFI) – Pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras entraram em campo às 19h, no Estádio do Morumbi, para escrever mais um capítulo na história do clássico paulista. E desta vez ninguém levou a melhor no Choque Rei. A partida terminou empatada em 0 a 0.

Com os três pontos conquistados, o time do Morumbi chegou a 14 pontos e saiu temporariamente da zona de rebaixamento, ocupando a 15° posição, mas ainda pode ser ultrapassado nessa rodada. Já o Palmeiras, segue na liderança isolada com 31 pontos.

O JOGO

No primeiro tempo, o São Paulo começou melhor, atacando e buscando o jogo do lado esquerdo do campo. Marquinhos foi acionado aos 10 minutos e bateu cruzado, levando perigo à meta palmeirense. Na sequência, Deyverson bateu por cobertura e quase surpreendeu Thiago Volpi, que fez a defesa.

Com os times cedendo poucos espaços, bolas mais longas foram um fator. Aos 25 minutos, Rodrigo Nestor conseguiu encontrar Rigoni livre na área para finalizar e fazer o gol, mas o bandeira assinalou impedimento

Marquinhos, de novo ele, aproveitou a falha de Felipe Melo e caiu após disputa com Gustavo Gómez: o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti, mas anulou a decisão após consulta ao VAR.

SEGUNDA ETAPA

Na volta do intervalo, os times não estavam conseguindo criar muito. A primeira bola mais perigosa veio com Gustavo Scarpa, que passou bem por Liziero e arriscou de fora da área. Volpi vai no canto, e a bola sai pela linha de fundo.

Os visitantes continuavam melhor no jogo. Aos 17 minutos, chutão de Weverton virou lançamento para Breno Lopes, que estava em boa posição. O atacante tentou encobrir Volpi, mas o goleiro saiu bem, crescendo para cima do atacante e evitando gol palmeirense. Sem muita criatividade, o São Paulo vou a aparecer na marca dos 25 minutos em chute de Igor Gomes. O meia recebeu com espaço no meio de campo e chutou por cima do gol de Weverton.

Quando o jogo se encaminhava para o final e parecia que não aconteceria mais nada, o São Paulo abriu o placar. Após cobrança de falta de Reinaldo, a bola desviou em Gustavo Gómez, que fez contra. Porém, o VAR assinalou impedimento de Miranda na jogada e anulou o gol. Os jogadores reclamaram muito e o atacante Rigoni foi expulso.

Apesar da reclamação, a partida terminou com o placar em branco.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O São Paulo volta a campo para enfrentar o Vasco, na quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Palmeiras, encara o Fortaleza no sábado, às 21h, pela 15° rodada do Brasileirão.

FLUMINENSE: Roger compreende cobranças da torcida após derrota para o Criciúma no jogo de ida mas comemora: “Revertemos a situação”