São Paulo x Bahia – Chegou a hora de vencer no Morumbi?

São Paulo, SP, 09 (AFI) – Motivado por ter conquistado sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Bahia neste sábado, às 19h, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Morumbi.

O São Paulo vence o Internacional fora de casa na última rodada por 2 a 0 e agora busca sua primeira vitória atuando em casa no Brasileirão. No Morumbi, o São Paulo realizou quatro partidas, foram três empates (Fluminense, Chapecoense e Cuiabá) e uma derrota, para o Red Bull Bragantino. O São Paulo tem oito pontos e está na 16º posição.

Para conquistar o objetivo a tarefa é complicada, o Bahia chega para o confronto em São Paulo embalado por duas vitórias consecutivas.

Nas duas últimas rodadas, o time do técnico Dado Cavalcanti venceu Chapecoense, fora de casa, e Juventude, em Salvador, resultados que fizeram o Bahia subir na tabela – atualmente o Bahia está em sexto colocado do Brasileiro, com 17 pontos.

Fora de casa, o Bahia realizou quatro partidas, conquistando uma vitória, dois empates e sofrendo apenas uma derrota.

CAMINHÃO DE DESFALQUES

Para a partida diante do Bahia, o técnico Hernán Crespo terá uma série de desfalques. Autor de dois gols contra o Internacional, Emiliano Rigoni está fora da partida. Ele sofreu um edema na coxa direita e dará lugar para Vitor Bueno.

Outro problema no setor ofensivo é o brasileiro naturalizado italiano Éder. Com dores musculares, ele é dúvida para a partida de logo mais. Caso ele não jogue, Rojas deve ser o substituto.

O zagueiro Bruno Alves, suspenso, pelo terceiro cartão amarelo, dará lugar para Diego Costa. Daniel Alves se apresentou à seleção olímpica e será substituído por Igor Vinicius.

BAHIA

Apesar da vitória sobre o Juventude na última rodada, o técnico Dado Cavalcanti espera uma melhora da equipe para o confronto deste sábado.

“Não estávamos numa noite inspirada contra o Juventude, mas compensamos com organização. O que posso falar é que o Bahia vai continuar com organização, pegada, fazendo jogos competitivos, espero que consigamos os objetivos traçados internamente diante do São Paulo”, explica.

Para este duelo, um desfalque é certo. Suspenso, o meia Daniel não joga. Para sua vaga, Patrick de Lucca, poupado diante do Juventude, e Matheus Galdezani disputam a vaga.

Para o duelo contra o São Paulo, o Bahia confia no atacante Gilberto. Dos sete gols que o atacante fez no Brasileiro, cinco foram marcados fora de casa.