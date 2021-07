São Paulo x Fortaleza – O sonho de colocar na ponta…

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Em posições praticamente opostas na tabela de classificação, São Paulo e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 17h, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto um quer se distanciar da zona de rebaixamento, neste momento, o outro quer se aproximar da liderança.

O São Paulo engatou duas vitórias seguidas no Brasileirão, deixou a zona de rebaixamento e pulou para a 14ª colocação, com 11 pontos. O Sport, primeiro da degola, tem sete. Na última rodada, bateu o Bahia por 1 a 0.

Vindo de duas vitórias no Brasileirão, o Fortaleza entra na rodada na quarta colocação, com 21 pontos. O líder é o Palmeiras, com 25.

COMO VEM O TRICOLOR PAULISTA?

De olho no Racing, pela Libertadores, o técnico Crespo deverá preservar jogadores mais desgastados e escalar um time misto para enfrentar o Fortaleza. A certeza é que o treinador não contará ainda com o zagueiro Miranda, os meias William e Rigoni, além do atacante Luciano, todos no Departamento Médico.

O Tricolor ainda não poderá contar com o atacante Éder, com um estiramento na coxa. O São Paulo vem sofrendo com as lesões após o título paulista, o que tem preocupado, e muito, o técnico Crespo para a sequência da temporada. Hernanes, que negocia sua saída, também ficará fora.

“A situação é crítica em 360 graus, ninguém falou o contrário, que era fácil. É muito difícil, mas muito. Mas acreditamos no trabalho, na gente, e vamos pensar o próximo jogo para tentar sair da situação difícil e conquistar a vaga nas quartas sem pensar em aspectos negativos da Libertadores posteriormente”, falou Crespo.

E O CEARENSE?

O técnico Juan Vojvoda terá alguns problemas para montar a equipe que considera ser a ideal. Felipe está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Wellington Paulista foi vetado pelo Departamento Médico.

Além do atacante, Matheus Jussa ainda não tem condições de atuar neste sábado. Por outro lado, o treinador ganhou o retorno de Éderson, que não pôde entrar em campo na vitória, por 1 a 0, frente ao Corinthians por estar suspenso. Ele reassume a titularidade na vaga de Felipe. De resto, a mesma equipe que vinha jogando, com exceção de Felipe Alves.

O goleiro se lesionou diante do Corinthians e deu lugar para Marcelo Boeck, que seguirá entre os 11. O treinador também não poderá contar ainda com Ángelo Henríquez, anunciado como novo reforço da equipe. O gringo já está em Fortaleza, mas poderá reforçar o time apenas em agosto.

“A equipe tem trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando seu desempenho em campo neste segundo semestre. O ano tem sido muito bom. Vamos procurar manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021”, afirmou Marcelo Boeck.