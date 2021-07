São Paulo x RB Bragantino – Rei dos empates encara visitante indigesto

São Paulo, SP, 03 (AFI) – Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Red Bull, neste domingo, às 18h15, no estádio do Morumbi.

O Tricolor busca a primeira vitória na competição e sair da zona de rebaixamento, onde está na 17ª posição, com cinco pontos. O São Paulo vem de três empates seguidos e já soma cinco no Brasileiro, é a equipe que tem mais igualdades no certame.

Para conseguir a primeira vitória, o São Paulo terá pela frente uma parada indigesta. Isto porque O Red Bull vai buscar neste domingo manter o aproveitamento de 100% fora de casa no Brasileiro. O líder do campeonato, com 18 pontos, ganhou seus quatro jogos fora até aqui.

Longe de Bragança Paulista, venceu Chapecoense, Corinthians, Flamengo e Atlético-GO e marcou nove gols, sofrendo apenas três. O time paulista está invicto no Brasileirão.

DÚVIDAS NO SÃO PAULO

O auxiliar-técnico de Crespo, Juan Branda, tem duas dúvida para o duelo deste domingo. O volante Luan e o zagueiro Miranda, que deixaram o clássico contra o Corinthians com cansaço muscular, ainda não sabem se jogam.

O primeiro deve jogar. Já Miranda tem mais chance de ficar de fora. Caso isso aconteça, Diego Costa vai jogar.

A boa notícia é que esta será a última partida sem Crespo no banco. O técnico foi diagnosticado com Covid-19 no último dia 26 e está em isolamento desde então. Pelas redes sociais, ele informou que retorna aos trabalhos na segunda-feira.

“Queria contar para vocês que me encontro muito bem, sem sintomas e cumprindo com o isolamento e a quarentena que os médicos me indicaram. Na segunda-feira terei alta e poderei voltar a trabalhar e retomar minhas atividades com muita vontade e o compromisso de sempre”, disse.

RESPEITO AO TRICOLOR

Vindo de empate sem gols com o Ceará-CE, o técnico Maurício Barbiéri apesar da má fase do São Paulo e do retrospecto fora prega respeito e espera uma partida complicada no Morumbi.

“O São Paulo não passa por um bom momento, mas é uma equipe de grande história, com um elenco muito qualificado, com um treinador que já conseguiu fazer um trabalho muito bom no primeiro semestre. Acho que é questão de tempo que consigam encontrar o caminho novamente. Nosso papel é fazer com que isso demore um pouco mais. Que a gente consiga ir lá e conquistar o melhor resultado possível”, explica Barbieri.

Para este duelo o desfalque certo é o atacante Helinho, que pertence ao São Paulo. Por uma cláusula do contrato, ele está vetado. Pedrinho e Leandrinho disputam sua vaga.