São Raimundo-RR 2 x 1 Penarol-AM – Mundão vence em casa e segue invicto

Boa Vista, RR, 17 (AFI) – Neste final de tarde sábado, o São Raimundo bateu o Penarol por 2 a 1, no Estádio Flamarion Vasconcelos. A partida foi válida pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o São Raimundo assumiu a vice-liderança do Grupo A1 com 15 pontos, enquanto que o Penarol é o quarto colocado com 10 pontos.

O JOGO

Apesar de jogar fora de casa, o Penarol teve mais posse de bola e volume de jogo em relação ao São Raimundo, que pecava na troca de passes e era pouco efetivo na partida. Tanto é que o Leão da Velha Serpa finalizou a etapa inicial com 53% de posse e oito finalizações. Numa dessas, a melhor chance do primeiro tempo saiu dos pés de Rodriguinho, em uma bomba para o gol pelo lado direito do ataque do Penarol, que parou na boa defesa de André Regly. O Mundão finalizou cinco vezes, mas o goleiro Matheus pouco trabalhou. Depois, o Penarol ainda chutou ao gol em outras duas oportunidades.

Na etapa final, os times buscaram o gol a todo instante, o que acabava em erros cometidos pelos dois lados, mas também muitas finalizações. O gol que abriu o placar foi marcado pelo São Raimundo, quando Belão precisou chutar duas vezes para vencer o goleiro Matheues, após cobrança de falta na barreira e chute de pé esquerdo no rebote. Aos 19 minutos, Railson empatou o jogo ao converter pênalti sofrido por Diego Vitor e cometido pelo zagueiro Sérgio Vinicius. Mas eis que a bola parada, novamente, deu mais um gol ao Mundão e outra vez com um volante. Eric chutou forte na cobrança de falta, Matheus deu rebote, Tavinho cabeceou, a bola voltou para Juca e o volante bateu firme no canto esquerdo do goleiro do Penarol.

PRÓXIMO JOGO

As equipes voltam a jogar no próximo fim de semana, pela oitava rodada, e agora invertem o mando de campo. O Mundão viaja até Itacoatiara para enfrentar novamente o Penarol-AM, no domingo, dia 25.