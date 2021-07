São Raimundo-RR 3 x 1 Galves-AC – Em grande atuação coletiva, Mundão não dá chances e chega na vice-liderança

Boa Vista, RR, 31 (AFI) – No final da tarde de sábado, São Raimundo e Galvez se enfrentaram pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu às 17h, no Flamarion Vasconcelos e terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 1.

Com os três pontos, o São Raimundo chegou a 19 pontos e agora é o vice-líder do Grupo A1. Enquanto que os acreanos seguem em terceiro com 15 pontos.

O JOGO

O São Raimundo começou com tudo. Logo aos 11 minutos já abriu o placar com Juninho. O atacante recebeu ótima levantamento e testou firme para abrir o placar. Fininho teve a chance de ampliar a vantagem aos 34 minutos, quando cabeceou sozinho dentro da pequena área, mas mandou para fora.

Sem deixar o adversário respirar e criando chances, o Mundão abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Eric, em cobrança de pênalti, bateu forte, alto, no canto direito do goleiro. Sem chances

ETAPA FINAL

No segundo tempo, a partida seguiu no mesmo ritmo. Tavinho matou o jogo logo aos sete minutos. O zagueiro recuou curto para o goleiro, o atacante antecipou os dois e saiu na cara do gol após vacilo da defesa.

No restante da partida, os donos da casa só controlaram o jogo e esperaram o tempo passar. No último minuto, o Galvez ainda conseguiu marcar o gol de honra. Raylson escapou pela ponta esquerda, cortou os zagueiros e bateu para fazer um belo gol.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Mundão enfrenta o GAS, no sábado às 18h. Já o Galvez tenta se recuperar no domingo, às 17h, contra o Fast Club.