Saque do FGTS pode ser mais vantajoso a partir do dia 10; confira – Notícias Concursos

Os cidadãos que exercem atividade remunerada com carteira assinada, podem aderir a modalidade do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A possibilidade é opcional e permite ao trabalhador saques anuais de parte de seu saldo disponível no Fundo de Garantia.

Quando aderida, o trabalhador deve sacar o seu FGTS a partir do primeiro dia do mês em que faz aniversário. Portanto, os cidadãos nascidos em julho que optaram pelo saque-aniversário já podem resgatar os valores, até o dia 30 de setembro.

No entanto, quem opta pela modalidade perde o direito de sacar o FGTS integral diante uma demissão sem justa causa, sendo possível apenas o pagamento da multa rescisória de 40% sobre o valor bruto do benefício disponível.

Saque-aniversário é opcional

Como mencionado, o saque-aniversário é opcional, dependendo totalmente do trabalhador a adesão da modalidade. Por meio dela, o cidadão consegue resgatar no mês do seu aniversário parte do saldo disponível em seu FGTS.

Entretanto, ao aderir a modalidade, o trabalhador é sujeitado a aceitar algumas regras. Caso seja demito sem justa causa, o cidadão não terá direito de sacar o seu FGTS integral, recuperando apenas a multa rescisória de 40% sobre o benefício.

Ademais, caso o trabalhador opte pelo saque-aniversário, e depois se arrependa e queira voltar ao saque-rescisão, a possibilidade se dará no primeiro dia útil do 25º mês seguinte ao da solicitação, de acordo com a orientação da Caixa Econômica Federal. Portanto, o cidadão terá que aguardar 2 anos e um mês.

Qual valor do saque aniversário?

O cálculo é realizado conforme o valor disponibilizado na conta do Fundo de Garantia do trabalhador sobre a incidência de uma porcentagem + um bônus. Confira a tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário do saque-aniversário em 2021

Mês de aniversário Período para saques Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02/ a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

