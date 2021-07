Será que o saque do FGTS trabalhando é possível? Se esta for a sua dúvida, saiba que sim, é possível resgatar o valor ou parte dele mesmo sem deixar o seu emprego. Para isso, existem algumas modalidades específicas. Conheça hoje (26) quais são elas e tenha dinheiro extra em 2021.

Veja como é possível o saque do FGTS trabalhando

Em alguns casos o saque do FGTS trabalhando tem permissão para um uso específico do dinheiro. É o que ocorre, por exemplo, com a liberação do valor para construção ou obtenção da casa própria. Em outros, contudo, a finalidade do dinheiro não é determinada.

Dessa forma, são categorias diferentes que possibilitam a mobilidade do do FGTS. Em cada uma dessas há peculiaridades e regras próprias. Saiba quais são também seu funcionamento a seguir abaixo.

Veja a seguir, as categorias que possibilitam o saque do FGTS sem precisar sair de seu atual emprego:

Saque-aniversário

Primeiramente, tem como retirar o fundo de garantia ainda trabalhando, na modalidade anual. Ela é disponibilizada a todos que possuam contas no Fundo de Garantia sendo ativas ou ainda inativas. Dessa forma, até quem ainda tem contrato ativo pode usufruir.

Nessa situação a pessoa precisa se cadastrar na modalidade. Isso pode ser feito pelo aplicativo ou no site do FGTS. Entretanto, quando fizer, deve-se ter entendimento de que não terá como fazer um saque total do Fundo nos casos de demissão sem justa causa.

E também, no caso de a solicitação acontecer até o fim do mês do aniversário do aniversário da pessoa, ela poderá retirar a quantia ainda neste ano. Mas no caso de não realizar a tempo, porém, não irá perder a quantia porque o saque será somente a partir de 2022, no mês referente ao nascimento da pessoa

Diagnóstico de uma doença grave

Outra possibilidade que permite o saque do FGTS ainda que esteja trabalhando, é o relativo aos casos de doença grave. Para isso, é considerado grave as doenças de estágio terminal como o câncer entre outras.

Saque do FGTS trabalhando por construção de casa própria

Por último, é também possível resgatar o FGTS para usar na compra de imóveis. Assim, é preciso ter pelo menos três anos como inscrito no sistema. O pedido, então, se dará perante a apresentação dos documentos junto à Caixa Econômica.

Essas são as situações onde é possível o saque do FGTS trabalhando. Se você se encaixa em algum das categorias, corra atrás de seu benefício.