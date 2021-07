Saque do Nubank nos caixas eletrônicos: como fazer?

O saque do Nubank nos caixas eletrônicos se dá como qualquer outra conta. Assim, levando em fala que a instituição é considerada como uma das fintechs mais populares do Brasil, o método usado para sacar o dinheiro ainda deixa dúvidas por ser algo inovador para alguns. Por isso, explicaremos mais sobre o assunto detalhadamente hoje (18).

Como é o saque do Nubank nos caixas eletrônicos?

Primeiramente, é preciso afirmar que se pode sim manter o dinheiro guardado, realizando operações bancárias na conta digital. Por isso, realizar saque do Nubank nos caixas eletrônicos é simples, como é com outras instituições.

Contudo, também é importante evidenciar que alguns métodos são semelhantes aos de qualquer outra instituição financeira, mas alguns são bastante distintos. A mais relevante delas é o fato de o Nubank, por exemplo, não contar com agências e nem caixas de autoatendimento próprios distribuídos pelo país. E é este o motivo central que tem gerado dúvidas nos clientes da própria fintech.

Onde e como sacar dinheiro da sua conta digital Nubank?

Existe a possibilidade de fazer a retirada de qualquer valor do Nubank por meio dos caixas eletrônicos 24 horas. Estes possuem inúmeros terminais de autoatendimento distribuídos por todo o território nacional.

Por não contar com terminais de autoatendimento próprios, por escolha da empresa, uma tomada de decisão que visa a diminuição dos custos de operação, o Nubank precisou firmar uma parceria com a instituição TecBan/Banco24Horas. De mesmo modo foi realizado com a rede Saque e Pague.

O passo a passo para sacar é descrito abaixo:

Em um terminal de autoatendimento 24 horas, acesso utilizando o seu cartão do banco, e com a mesma senha numérica utilizada no mesmo para efetuar compras;

Escolha a opção de saque e informe o valor que deseja retirar;

Por último, informe novamente a sua senha numérica para fazer a confirmação da retirada.

Vale frisar, contudo, que cada saque do Nubank nos caixas eletrônicos existe uma taxa de R$ 6,50. Pois, informa-se este valor na tela antes que o usuário faça a confirmação da saque.