Sarah Andrade chora ao fazer longo desabafo: ‘Consegui sair dessa depressão’

Sarah Andrade fez um desabafo no Instagram nesta segunda-feira (19). No vídeo compartilhado no seu perfil, a ex-BBB falou sobre o que passou depois de sair do programa, das fakews news, comentários odiosos e revelou ter passado anteriormente por um processo de depressão.

“Começo a semana trazendo mais de mim para vocês. E superando isso, que é um desafio para mim. Estou há dias me preparando e quero estar cada vez mais próxima. Espero que gostem e acompanhem. É a minha verdade, o que eu tenho de mais valor que quero entregar aqui”, começou Sarah.

“Eu tinha o sonho de ir pro jogo para mudar minha situação financeira me vi com uma responsabilidade enorme – jovens, adolescentes, adultos, artistas, todos esperando algo de mim. Expectativas, posicionamentos, próximos passos… Eu entendi os meus erros, encarei mais uma vez os meus medos e vim aqui pedir desculpas. Sabe o que aconteceu? Fizeram várias matérias falando da minha expressão corporal, da minha fala, pra comprovar de alguma forma que eu estava mentindo nesse pedido de desculpa. Naquele momento a minha ficha caiu… Que gatilho foi entender o que a internet estava fazendo comigo, muitos comentários zombando do video, matérias sobre minhas reações… tudo…”, desabafou.

A ex-BBB falou que sabe dos erros que comentou, mas disse que se surpreendeu com as fake news e com os haters após sair do programa. “Nesses últimos dias li reportagens de determinadas páginas que promovem posts para favorecer ou cancelar pessoas…Minha equipe documentou fakes, vídeos, fotos editadas…. Muita gente desejando coisas ruins pra mim e eu não conseguia entender da onde vinha tudo isso. Que fique claro, não estava fugindo da minha responsabilidade, mas não conseguia entender como por que não conseguia assumir ela e as pessoas aceitarem isso. Foi aí, que mesmo bem orientada, eu reencontrei em ua historia de anos atrás que passei por um período de depressão bem complicado. Cheguei a ficar em casa por dias sem tomar banho, me olhando, olhando ao redor – na cama – e cheio de restos de comida…. Na época eu namorava, a minha mãe era presente na minha vida e mesmo assim nunca deixei os dois perceberem que eu estava mal. Pra eu falar aqui pra vocês é bem complicado. Para meus familiares eu estou sempre feliz, mas ja passei por uma depressão pesada. Daqueles que a gente fica pensando em acabar com a vida, sabe? Eu estava tão mal que eu não tinha nem força pra isso…”

“Quando saí do programa vi que estava fácil entrar nesse mundo de novo, mas graças a Deus com a ajuda de amigos, família e com a minha própria ajuda, consegui sair dessa depressão. Eu queria falar isso para vocês entenderem o quanto é perigoso a gente ver algo na internet, o quanto faz mal… Estava quase caindo nesse abismo de novo… Com persistência e ajuda consegui me superar lá atrás e agora quase estava precisando de novo. Me calei, falei bobeira, tentei fazer justiça, mas como é difícil lidar com tudo isso dia atrás dia… Sabe o que me salvou? As pessoas compartilhando o meu lado humano…”, finalizou.