Sasha Meneghel faz homenagem ao pai, Luciano Szafir, após ele deixar a UTI

Sasha Meneghel usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao pai, Luciano Szafir, que deixou a UTI nesta terça-feira (20), após apresentar complicações da Covid-19. Através dos Stories do Instagram, a jovem compartilhou uma foto ao lado do artista e declarou o amor pelo patriarca.

“Te amo! Que orgulho ser sua filha”, escreveu a filha de Xuxa na legenda do registro. Cabe lembrar que Szafir estava internado desde o dia 22 de junho, após ser reinfectado pelo novo coronavírus. Inclusive, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência no abdômen.

Com a melhora no estado de saúde, Luciano deixou a UTI. “O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto. Ele ainda está sob cuidados médicos e realizando fisioterapia motora e respiratória no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro”, afirmou a equipe.

