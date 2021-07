‘Saudades do meu ex’! Time da Série C tenta repatriar goleiro que está em rival do Grupo A

Manaus, AM, 27 (AFI) – A terça-feira (27) segue movimentada no Manaus. Depois de oficializar a chegada de Evaristo Piza como novo técnico, a diretoria do Gavião do Norte está de olho em mais alguns nomes para reforçar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

A bola da vez na Arena Amazônia é o goleiro Jonathan. Ídolo do clube, onde atuou por alguns anos e foi peça fundamental do acesso da Série D, o camisa 1 está atuando no Ferroviário-CE, justamente um dos rival do Gavião no Grupo A.

Depois de ter começado a temporada como titular do time cearense, Jonathan perdeu espaço e atualmente é reserva de Rafael Pitanga, tanto que ainda não entrou em campo nesta Série C. Com isso, o Manaus tenta um empréstimo com o argumento de que no clube, o arqueiro terá mais chance de atuar.

Sem vencer há qutro jogos, o Manaus busca a reabilitação para sair da parte debaixo da tabela do Grupo A e voltar a brigar pelo G4. No próximo domingo (01), o time manauara visita o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, às 18h.