Saúde Mental e Vestibulares: como conciliar os dois?

Saúde Mental e Vestibulares: dicas

Todos nós sabemos que o período que antecede os vestibulares é extremamente estressante para aqueles que irão participar dos exames.

Porém, é fundamental que você saiba conciliar os vestibulares com a sua saúde mental. Isso porque, a falta de cuidados com a própria saúde mental pode ocasionar diversos problemas, incluindo a diminuição do próprio desempenho nas provas.

Assim, o artigo de hoje trouxe algumas dicas que irão te ajudar a conciliar a sua saúde mental e os vestibulares.

Saúde Mental e Vestibulares: seja organizado!

A organização pode ser a melhor aliada dos estudantes para garantir a preservação da saúde nos períodos de pré-vestibular. Isso porque, se você estiver organizado, você conseguirá atingir todas as suas metas de estudo e estudar com qualidade.

Ainda, uma boa organização irá impedir que você se estresse com metas não cumpridas, com conteúdos não estudados ou com tarefas que não foram realizadas.

Saúde Mental e Vestibulares: evite comparações

Lembre-se de que você é uma pessoa única e que, dessa maneira, não pode regular os seus estudos em função daquilo que está sendo feito por outros estudantes.

Não se comparar a outras pessoas, sejam elas próximas ou não, será um grande passo para a preservação da sua saúde mental.

Saúde Mental e Vestibulares: descanse!

Muitos estudantes acabam se esquecendo de que descansar é tão importante quanto estudar os conteúdos mais cobrados pelas provas.

Sem o devido descanso, a sua saúde mental será consideravelmente prejudicada. Com isso, o seu desempenho nas provas não será tão bom quanto poderia ser se você estivesse em condições normais e se sentindo menos estressado.

Saúde Mental e Vestibulares: seja flexível

Mesmo seguindo um rígido cronograma, nem sempre é fácil seguir todas as metas de estudos existentes. Assim, tenha calma: caso você não consiga estudar todos os tópicos que havia planejado, não se desespere!

Seja flexível em relação aos estudos: isso não significa deixar de estudar ou estudar sem um cronograma, mas sim entender que nem sempre conseguimos cumprir com tudo aquilo que havia sido programado e que não existe nenhum problema nisso. Todos os estudantes enfrentam obstáculos durante o período de pré-vestibular e isso é completamente normal.