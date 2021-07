Score: contas pagas terão mais destaque; entenda

Você sabia que a política para o cálculo do score mudou no Serasa? Você sabe como essa mudança pode te ajudar a conseguir mais crédito? Leia o nosso artigo até o final e entenda.

Mudança na política do score

Se você sentiu que seu score aumentou ou diminuiu no último mês isso tem uma explicação.

Não foi um passe de mágica, sorte, azar ou erro no sistema. Pode até parecer, mas não foi.

A mudança no número do seu score tem a ver com a mudança na política para o cálculo.

Antes os birôs de crédito, empresas responsáveis pelo score e análises de crédito, aplicavam maior relevância nas contas não pagas nos últimos 5 anos.

Ou seja, se você está devendo para alguma empresa e deixou de pagar isso poderia ser decisivo na sua pontuação.

Agora, por outro lado, os birôs de crédito, como o Serasa estão dando mais atenção para as contas que você está pagando e não por aquelas que você já deixou de pagar.

Por exemplo, mesmo que você tenha dívidas antigas, mas não atrasa o pagamento do cartão de crédito ou de algum tipo de empréstimo ou financiamento, isso também será levado em conta, logo seu score pode aumentar.

Veja também: 5 dicas INFALÍVEIS para aumentar o seu score

Qual a importância de ter um score alto?

O score, definido pelos birôs de crédito, funciona como uma escala de quanto você é bom pagador ou não.

A importância do score alto é que ele pode facilitar a sua vida financeira, seja para aprovação de novos cartões de crédito, empréstimos com melhores condições e juros baixos, financiamento de casa ou carro etc.

Ou seja, o score é fundamental na sua vida financeira e pode fazer toda a diferença. Sabendo dessa nova política de privacidade é importante ficar atento e manter as contas em dicas.

Você Pode Gostar Também:

Como consultar:

Para consultar o seu score você deve acessar os birôs de crédito. Você pode optar pelo site ou então entrar em contato pelo telefone.

Porém, o cadastro e consulta no site costuma ser mais rápido e ágil.

Mas não se preocupe se o valor for diferente entre eles, isso é muito comum.

Veja abaixo uma lista com cada birô:

www.serasaconsumidor.com.br/cadastro-positivo ou 0800 766 6606

www.consumidorpositivo.com.br/cadastro-positivo ou 0800 727 0201

www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo/consumidor ou 0800 887 9105

consumidor.quod.com.br/ ou 0800 400 7863