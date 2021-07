SCR: entenda o relatório de empréstimos e financiamentos

Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)

Conforme definição do Banco Central, o Relatório Empréstimos e financiamentos (SCR) é um relatório que disponibiliza informações como saldo devedor, modalidade (empréstimo consignado, cartão de crédito, cheque especial, etc) e status (a vencer ou vencida) de empréstimos e financiamentos.

Sendo assim, são serviços financeiros contratados por pessoa física ou jurídica em cada banco ou outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central (BC).

Por conseguinte, as informações desse relatório são extraídas do Sistema de Informações de Crédito (SCR). O SCR é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com as instituições autorizadas a funcionar pelo BC.

O que eu posso visualizar neste relatório?

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil, no relatório SCR é possível acessar todas as operações. Sendo assim, é possível acessar contratos com características de crédito e que impliquem risco de crédito.

As principais modalidades são:

Crédito consignado

Cheque especial

Financiamento de veículos, imóveis e outros bens;

Cartão de crédito ;

Leasing;

Operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica (fintechs).

Qual é a finalidade deste relatório?

O relatório serve para você conhecer o seu nível de endividamento e avaliar melhor a contratação de novas operações. Além disso, o BCB informa que o relatório também permite identificar possíveis operações de empréstimos e financiamentos que tenham sido efetuadas em seu nome de forma fraudulenta.

Assim sendo, a partir do momento em que você tem acesso às informações de todas as suas operações de empréstimos e financiamentos, poderá identificar aquelas que estão vencidas (em atraso) e buscar o banco credor para efetuar o pagamento ou renegociar a dívida.

Com isso, você reduz a incidência de juros sobre os valores em atraso e regulariza os registros em cadastros restritivos (negativos), que podem dificultar a obtenção de crédito.

Quem se responsabiliza por esses dados?

O BCB informa que a responsabilidade pelos dados dos clientes é das instituições com as quais eles contrataram as operações de crédito. São elas as responsáveis por todas as inclusões, correções, exclusões, marcações sub judice e registros de medidas judiciais e de manifestações de discordância sobre os dados.

Como corrigir dados?

O BCB informa que somente a instituição responsável pela inclusão da informação no SCR pode alterá-la ou excluí-la.

Sendo assim, para corrigir os dados, em primeiro lugar, você deve solicitar a retificação diretamente à instituição responsável pela informação.

Para que acesse o seu relatório Relatório Empréstimos e financiamentos você deve acessar o sistema Registrato, do Banco Central. (clique neste destaque para conhecer o sistema Registrato).