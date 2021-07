Secretaria de Cultura de Penedo orienta músicos sobre inscrição no festival Em Cantos

Quarta edição do evento de música popular divulga e premia trabalhos inéditos

Decom PMP

O Festival Em Cantos de Alagoas é uma excelente oportunidade para músico residente no estado apresentar trabalho autoral, concorrendo inclusive a premiação em dinheiro. O valor total a ser distribuído neste ano é de R$ 34.800,00.

Para viabilizar a participação de artistas penedenses, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) está de portas abertas para orientar os músicos locais em relação às exigências do edital.

A quarta edição do Em Cantos de Alagoas é aberta para todos os gêneros, ritmos e estilos da música popular, desde que a música (melodia e letra) seja inédita, original e interpretada em língua portuguesa ou em dialeto indígena brasileiro.

A Secretaria de Estado de Cultura é a organizadora do concurso para canções ainda não lançadas por gravadora, com selo e registro no ECAD, e que não tenha sido veiculada em meios radiofônicos, televisivos, internet etc.

A Secult Alagoas alerta sobre o impedimento de composição que “contenha plágio, adaptação ou citação poética de outro autor ou compositor, sem autorização deste”.

A 4ª edição do Festival Em Cantos de Alagoas vai premiar o primeiro colocado com R$ 10.000,00, o segundo lugar com R$ 8.000,00, o terceiro com R$ 6.000,00, o quarto com R$ 4.000,00 e o quinto com R$ 2.000,00.

O concurso que está com inscrições abertas até 26 de agosto também vai premiar melhor intérprete, melhor letra e melhor arranjo com R$ 1.200,00 para cada categoria. O voto popular também vai rende R$ 1.200,00 para o artista/grupo do festival.

Confira aqui o edital do 4º Festival Em Cantos de Alagoas

Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP