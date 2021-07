Secretaria de Desenvolvimento Social de Penedo divulga lista dos beneficiários do Programa Cria no mês de julho

Programa Criança Alagoana vai beneficiar mais de 700 novas famílias

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) divulgou a lista dos cadastros contemplados no Programa Criança Alagoana (CRIA) em Penedo no mês de julho. Os novos cadastros incluídos foram realizados entre 10 de maio a 10 de junho.

O Programa CRIA é uma parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo que já atende mais de 2.800 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em julho, o CRIA vai contemplar mais de 700 pessoas que começam a receber o auxílio de R$100,00 (cem reais) por mês. Penedo já é a cidade de Alagoas com maior número proporcional de cadastrados.

Para os beneficiários que ainda não possuem o cartão CRIA, o recebimento do benefício do mês de julho acontecerá na Caixa Econômica Federal pelo Bolsa Família ou pelo aplicativo Caixa Tem.

O calendário de pagamento do CRIA segue o mesmo do Bolsa Família, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS.

Confira aqui a nova lista de beneficiários e o calendário de pagamento.

Por: Janyelle Vieira – Social Media Decom PMP