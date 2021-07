Secretária de Educação de Penedo Cíntya Alves recebe prêmio de honra ao mérito da Undime/ Al

DECOM/PMP

O Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Carlos Rubens Araújo, concedeu a Secretária Municipal de Educação de Penedo, Cíntya Alves, o Título de Honra ao Mérito da instituição.

Prêmio entregue para dirigentes, que prestaram relevantes serviços a educação alagoana em seus municípios.

Destacando também que a ações executadas pelos homenageados em seus municípios, contribuíram para o fortalecimento institucional da Undime, durante a gestão 2019-2021.

A entrega do título a Cíntya Alves e outros dirigentes municipais ocorreu durante a etapa presencial do XII Fórum Estadual Ordinário da Undime no município de Pilar, no dia 9 de julho.

Durante três dias de evento (realizado no formato online e presencial) foi discutido a educação dentro do atual momento da pandemia, além da troca de experiências, e as possibilidades e desafios nesse contexto.

Título de honra ao mérito

Os investimentos realizados durante a administração Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes e também já durante a gestão Crescendo Com Seu Povo, iniciada em janeiro de 2021, geraram grandes avanços para a educação penedense, beneficiando principalmente crianças e adolescentes que estudam na rede pública municipal.

Entre os resultados obtidos está o crescimento elevado da nota do IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, avaliação realizada a cada dois anos pelo Governo Federal, principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil.

Em Penedo, os estudantes das escolas administradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) obtiveram desempenho acima da meta estipulada.

Na gestão da Secretária Cíntya Alves a frente da educação penedense, as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental na Semed Penedo precisavam alcançar 5,0 no IDEB e conseguiram 5,5.

Já as turmas dos anos finais tiveram desempenho espetacular, ficando com 5,0 quando a meta era 3,8.

“Muito feliz em participar do XII Fórum Estadual Ordinário da Undime Alagoas e ter esse reconhecimento por meio do Título de Hora ao Mérito concedido por essa importante instituição, foi também um momento especial de adquirir e trocar conhecimento sobre diversos temas ligados a educação”, destacou a Secretária Municipal de Educação.

Em 2020, a Undime reconheceu o trabalho da educação penedense e premiou o município, um dos dez melhores de Alagoas na avaliação do IDEB 2019, o mais recente do país.

Por: Thiago Sobral-jornalista Decom PMP

Fotos: Assessoria Undime