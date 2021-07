Secretaria de Educação de Penedo realiza reuniões com alunos da EJA sobre retorno das aulas presenciais

DECOM PMP

Com a previsão de retorno das aulas presenciais neste ano, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo realiza visitas aos estudantes das turmas da modalidade Educação de Jovens e adultos (EJA), nas zonas urbana e rural do município.

As visitas para essas turmas fazem parte dos trabalhos de preparação para o retorno das aulas presenciais nas unidades de ensino. Além da EJA, também retornarão ao ensino regular, as turmas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental.

De acordo com a SEMED, a coordenação da EJA está fazendo visita a todas as turmas da modalidade tanto na zona rural, quanto na sede do município.

Esse trabalho resultará em um diagnóstico do aprendizado desses alunos, durante o decorrer de 2021, no qual esses estudantes mantiveram suas atividades escolares por meio da modalidade de ensino on-line.

Outro objetivo é escutar os alunos e alunas, para saber sobre suas expectativas para o retorno as aulas, auxiliando os professores a adotarem estratégias, que reforcem o processo ensino- aprendizagem para essas turmas.

Visitas

A visitas começaram pelos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Hanna Bertolet, localizada no Povoado Santa Margarida, cujo a turma é formada por 27 estudantes.

O encontro foi realizado na residência de um dos estudantes no Povoado Espigão, localidade situada nas proximidades da unidade de ensino.

Ao total 267 alunos estudam na EJA; além da Escola Hanna Bertolet, a Secretaria de Educação também mantém essa modalidade de ensino nas escolas Manoel Soares, Manoel Tavares, Gloria Pimenteira e Helena de Oliveira.

As turmas seguem o calendário de ensino estabelecido pela SEMED para toda a rede municipal de ensino.

Texto: Thiago Sobral-jornalista Decom PMP

Imagens e informações: Assessoria SEMED